任瑟雍交通事故录监控像公开！「车速过快」Vs「行人有错在先」意见纷纭

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今日有韩国媒体公开了任瑟雍驾车撞到行人的现场监控录像，有人认为任瑟雍车速过快、有人认为雨天难免看不清行人，舆论再次分成两面！

根据中央日报公开的这段影片，8月1日晚11点50分左右，首尔恩平区某斑马线的红绿灯为红色时，一名身穿黑色衣服、举著雨伞的男性A某正在横穿马路。

这时任瑟雍驾驶的SUV车辆从右方驶来撞到A某，此时距离A某开始过马路不到2秒。

影片中可以看到，A某发现有车过来，瞬间跳跃了一下试图避开，但还是在送往附近医院途中死亡。

据调查，任瑟雍当时没有饮酒。



韩国网友看过这段影片后意见分为两派，有人认为任瑟雍存在过失：「行人不是突然跑出来的，任瑟雍可能没有履行注视前方的义务」、「车速看起来有点高，斑马线上行人优先，驾车者应该更加小心减速才对」。

也有人支持任瑟雍：「下雨天不到附近是看不清的」、「首先不对的是雨天乱过马路、没看清周围的行人」。

警方将根据任瑟雍的车速和当时情况等等，综合判断过失比重和处罚与否。



（图源：Jellyfish，监控录像）

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