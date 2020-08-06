任瑟雍交通事故录监控像公开！「车速过快」Vs「行人有错在先」意见纷纭
明星 2020年8月6日 星期四10:48 Sani
今日有韩国媒体公开了任瑟雍驾车撞到行人的现场监控录像，有人认为任瑟雍车速过快、有人认为雨天难免看不清行人，舆论再次分成两面！
根据中央日报公开的这段影片，8月1日晚11点50分左右，首尔恩平区某斑马线的红绿灯为红色时，一名身穿黑色衣服、举著雨伞的男性A某正在横穿马路。
这时任瑟雍驾驶的SUV车辆从右方驶来撞到A某，此时距离A某开始过马路不到2秒。
影片中可以看到，A某发现有车过来，瞬间跳跃了一下试图避开，但还是在送往附近医院途中死亡。
据调查，任瑟雍当时没有饮酒。
韩国网友看过这段影片后意见分为两派，有人认为任瑟雍存在过失：「行人不是突然跑出来的，任瑟雍可能没有履行注视前方的义务」、「车速看起来有点高，斑马线上行人优先，驾车者应该更加小心减速才对」。
也有人支持任瑟雍：「下雨天不到附近是看不清的」、「首先不对的是雨天乱过马路、没看清周围的行人」。
警方将根据任瑟雍的车速和当时情况等等，综合判断过失比重和处罚与否。
（图源：Jellyfish，监控录像）
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留言/评论
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車速再慢，亂過馬路也會造成傷。速度調查是對駕駛人士最好的証明是否意外中同樣有錯。
1小时前
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行人有錯也有責任，如果他不闖就會沒事! 至於駕駛人有沒有超速就要看警方的調查，韓國有沒有行人帝王條款???
1小时前
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看樣子撞到前有煞車，雨天也不大可能急煞。
47分前
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