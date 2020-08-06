韓國犯罪心理學家解讀「素媛案」受害者娜英的畫：「請讓他在監獄裡住滿60年」

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8月4日播出的KBS 2TV綜藝節目《屋塔房的問題兒童們》請來了因出演SBS《想知道》而被大家熟悉的犯罪心理學家李秀京教授（音），期間提到「素媛案」加害者趙斗淳即將在今年12月刑滿出獄一事。

節目中透露了娜英在接受心理治療時寫在畫上的文字：「請讓他在監獄裡住60年。」但是最終，趙斗淳二審獲得減刑，只被判了12年。

節目組補充說：「娜英希望判60年，包括綁架罪10年、暴力罪20年、遺棄罪10年，加上致殘、讓她一輩子都帶著排便帶和人工裝置生活的罪20年。 」



「第一次開庭前趙斗淳寫了300頁請願書，始終否認罪行。他有17次殺人和強姦等前科，但是自稱喝醉、被認可是心神微弱狀態，最終判了12年，卻還嫌刑罰過重、提出抗訴，引起極大民憤。」

李秀京教授說：「對娜英來說，60年就是一輩子了。在小孩立場來看，人活60年就是非常久了。 」

金淑問為什麼只判12年，李秀京說：「這是當時的最高刑罰。 1審判了15年，抗訴審減到12年，因為他說喝了酒不記得，被認定是心神微弱狀態。 」

李秀京教授表示：「現在的兒童性暴力事件已經不認可心神微弱這一概念，是素媛案改變了法律。如果是現在可能會判到無期徒刑。 」



節目中還公開了素媛畫的畫，她畫的趙斗淳手裡拿著「摻了泥土的飯」，地上是「蟑螂、老鼠和老鼠洞」，頭頂還有一隻手用鎚子打他。



很多觀眾看過節目後再次表達了對趙斗淳出獄的擔憂，因為趙斗淳妻子不肯搬家，趙斗淳出獄後還會回到原來的地方生活，離娜英家也不遠，真的很怕再發生什麼可怕的事情啊T^T。



（圖源：《屋塔房的問題兒童們》）

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