韩国犯罪心理学家解读「素媛案」受害者娜英的画：「请让他在监狱里住满60年」

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8月4日播出的KBS 2TV综艺节目《屋塔房的问题儿童们》请来了因出演SBS《想知道》而被大家熟悉的犯罪心理学家李秀京教授（音），期间提到「素媛案」加害者赵斗淳即将在今年12月刑满出狱一事。

节目中透露了娜英在接受心理治疗时写在画上的文字：「请让他在监狱里住60年。」但是最终，赵斗淳二审获得减刑，只被判了12年。

节目组补充说：「娜英希望判60年，包括绑架罪10年、暴力罪20年、遗弃罪10年，加上致残、让她一辈子都带著排便带和人工装置生活的罪20年。 」



「第一次开庭前赵斗淳写了300页请愿书，始终否认罪行。他有17次杀人和强奸等前科，但是自称喝醉、被认可是心神微弱状态，最终判了12年，却还嫌刑罚过重、提出抗诉，引起极大民愤。」

李秀京教授说：「对娜英来说，60年就是一辈子了。在小孩立场来看，人活60年就是非常久了。 」

金淑问为什么只判12年，李秀京说：「这是当时的最高刑罚。 1审判了15年，抗诉审减到12年，因为他说喝了酒不记得，被认定是心神微弱状态。 」

李秀京教授表示：「现在的儿童性暴力事件已经不认可心神微弱这一概念，是素媛案改变了法律。如果是现在可能会判到无期徒刑。 」



节目中还公开了素媛画的画，她画的赵斗淳手里拿著「掺了泥土的饭」，地上是「蟑螂、老鼠和老鼠洞」，头顶还有一只手用锤子打他。



很多观众看过节目后再次表达了对赵斗淳出狱的担忧，因为赵斗淳妻子不肯搬家，赵斗淳出狱后还会回到原来的地方生活，离娜英家也不远，真的很怕再发生什么可怕的事情啊T^T。



（图源：《屋塔房的问题儿童们》）

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