新剧《回到18岁》预告：尹相铉瞬间变成小鲜肉李到晛，让金荷娜超慌张！XD

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太有趣了啦！看完预告更想追了～！金荷娜反应太可爱了XD，李到晛演技爆发的模样也很值得期待。

JTBC 全新月火剧《回到18岁》（18 Again／每周一、二播出）公开了第一支概念预告，搞笑幽默的开场也吸引了网友们的热烈讨论。

《18 Again》改编自欧美热门电影《重返17岁》，讲述丈夫在离婚前夕突然回到18年前全盛时期的奇幻故事，由尹相铉、金荷娜、李到晛携手主演。



▼首支预告，原本是尹相铉挽留金荷娜的浪漫晚餐，画风一转瞬间变成李到晛牵著金荷娜的手：「再给我一次机会吧！你是我的初恋也是我最后的爱，我爱你。」在旁人眼中，金荷娜变成攻略下小鲜肉、相当有本事的女人，但本人200%慌张啊～！XDDDD



▼今日公开的新剧照，雨伞下浓情密意，当年坠入爱河的两人。



【人物简介】

▼金荷娜饰演「郑多贞」，她边工作边带孩子，是妈妈们都非常向往的成功女性，有一对18岁的龙凤胎，虽然很晚才当上主播，但工作和家庭都很成功，是一个专业且拥有温暖性格的人物。



▼尹相铉饰演37岁的「洪大英」，是一个从妻子那里收到离婚通知，被孩子们无视，又被公司解雇的中年大叔。



▼李到晛饰演18岁的洪大英，洪大英在高中时期是一个制霸篮球比赛，因为篮球实力而备受关注的天才，但37岁的他只是一个平凡的大叔。在他反悔人生的瞬间，却以37岁的灵魂，迎来了18岁全盛期的身体，他把名字改成「高宇英」，重新开始了第二次的人生。



《回到18岁》由《Go Back夫妇》的河炳勋导演与崔镇源作家再次合作打造，预计在9月7日晚间 21:30 首播。

（图：官方剧照）

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