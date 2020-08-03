[有片]《總之，上班！》今日首播：看看別人上班的時候都在幹嘛？
綜藝 2020年8月3日 星期一13:43 Erin
韓國第一個以「上班族Vlog」為主題的綜藝節目MBC《總之，上班！》即將於今日首播，由金久拉、張聖圭、朴善英以及尹斗俊共同擔任主持群。
8月3日晚間9點30分即將播出的MBC綜藝節目《總之，上班！》，節目中是讓觀眾與來賓們來看看別人的辦公室生活Vlog影片，第一集將播出的主題是「90年生的他們來了！」各自擁有不同職務的90年代出生3人的上班生活即將公開。
才一開始釋出預告篇就引發許多話題，93年生的5級公務員李奎彬是第一集的主角。李奎彬從節目播出就首度公開自己的家，以及他上班的世宗市，讓大家看一下身為一位五級公務員的真實上班生活。另外則是「文學界的愛豆」92年生的李瑟娥作家的日常生活大公開，她也是韓國最早引進文字直銷系統概念的一人出版社代表兼作家，打破固有的出版社公式。
7月27日進行共用辦公室錄影的主持群金久拉、張聖圭、朴善英以及尹斗俊，與三位90年後生的上班族聚在一起討論，當日錄影中也展現了絕佳默契的4位主持人，加上張聖圭與朴善英也曾經是上班族，所以對於上班族的觀點相當有共鳴，吸引觀眾們的目光。尹斗俊則是完全沒有上班的經驗，看了節目中的三位90年後上班族生活，則是不斷發出驚嘆，不過因為年齡相近的關係，他也覺得能夠理解這些上班族的內心感受。《總之，上班！》將於今晚9點30分首播。
照片：MBC預告截圖
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