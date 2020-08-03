[有片]《总之，上班！》今日首播：看看别人上班的时候都在干嘛？
综艺 2020年8月3日 星期一13:43 Erin
韩国第一个以「上班族Vlog」为主题的综艺节目MBC《总之，上班！》即将於今日首播，由金久拉、张圣圭、朴善英以及尹斗俊共同担任主持群。
8月3日晚间9点30分即将播出的MBC综艺节目《总之，上班！》，节目中是让观众与来宾们来看看别人的办公室生活Vlog影片，第一集将播出的主题是「90年生的他们来了！」各自拥有不同职务的90年代出生3人的上班生活即将公开。
才一开始释出预告篇就引发许多话题，93年生的5级公务员李奎彬是第一集的主角。李奎彬从节目播出就首度公开自己的家，以及他上班的世宗市，让大家看一下身为一位五级公务员的真实上班生活。另外则是「文学界的爱豆」92年生的李瑟娥作家的日常生活大公开，她也是韩国最早引进文字直销系统概念的一人出版社代表兼作家，打破固有的出版社公式。
7月27日进行共用办公室录影的主持群金久拉、张圣圭、朴善英以及尹斗俊，与三位90年后生的上班族聚在一起讨论，当日录影中也展现了绝佳默契的4位主持人，加上张圣圭与朴善英也曾经是上班族，所以对於上班族的观点相当有共鸣，吸引观众们的目光。尹斗俊则是完全没有上班的经验，看了节目中的三位90年后上班族生活，则是不断发出惊叹，不过因为年龄相近的关系，他也觉得能够理解这些上班族的内心感受。《总之，上班！》将於今晚9点30分首播。
照片：MBC预告截图
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