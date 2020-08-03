「SSAK3」的待機室出現牛排...讓SOMI覺得超神奇！李孝利：「雖然我們是新人組合，但還是算有點錢」
綜藝 2020年8月3日 星期一13:39 Yuan
由劉在錫（U-Doragon）、李孝利（Linda G）和 Rain（雨龍）組成的「SSAK3」在上月25日正式出道，歌曲也橫掃各大音源榜一位。
1日播出的《玩什麼好呢?》中，記錄了他們出道當天的行程，包含一大早的上班路、到《音樂中心》進行彩排、事先錄製、線上直播和粉絲們、生放送等等。
進行完舞台的事先錄製之後，他們才有吃飯的時間，製作組準備了豐盛的餐點。劉在錫興奮地說：「這個真的很好吃，牛排～牛排。」李孝利：「紅薯也很好吃。」Rain：「怎麼這麼好吃啊～」
這時...「前輩」SOMI（全昭彌）到了待機室問候，劉在錫：「吃一點吧！」李孝利：「你要吃一點嗎？事先錄製結束了對吧？」看到一桌豐盛的餐點，SOMI也說：「我第一次在音樂節目裡看到肉。」李孝利：「雖然我們是新人組合，但還是算有點錢。」
與SOMI聊天的過程中，劉在錫邊啃著排骨，讓她表示：「我第一次在音樂節目看到有人這樣啃排骨。」他還吃的嘴巴都是、沾到衣服外，骨頭還不小心掉到地上弄到了SOMI的鞋子 XD 一旁的成員大喊：「你幹嘛啊～弄髒了SOMI的鞋。」
節目下週也將公開他們到《M Countdown》打歌和拿到出一位的畫面，還有待機室的吃播，期待播出呢！
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