徐睿知最美造型TOP 6！《雖然是精神病但沒關係》每一幀都讓人想要珍藏❤

tvN電視劇《雖然是精神病但沒關係》還剩4集就播完了，徐睿知的造型從一開始的華麗卻咄咄逼人到後來越來越優雅、溫柔，不僅超級養眼也反映了角色的心境，相當值得回味呢！
這部劇請來了知名設計師兼電影美術導演趙相慶設計造型，後者曾為《漢江怪物》、《下女的誘惑》等很多電影擔任服裝導演，並在各大電影節中多次獲得最佳服裝賞。 一起來看她為徐睿知打造的一個個美麗造型吧！
1. 顏色對比強烈的立體剪裁蝴蝶結洋裝
高文英第一集出場時的造型，用了很多濃重的顏色、繁複且不對稱的體積感，反映出她因為反社會人格的傾向，將淩厲誇張的服裝作為自我防禦的工具。
2. 細節誇張的荷葉邊洋裝
高文英對文鋼太一見鍾情，微妙的感情變化也體現在衣服上——雖然還是立體剪裁、不對稱設計，但波點、荷葉邊和單側肩膀的花朵無不開始營造可愛甜美的感覺：
3. 寬大泡泡袖搭配束緊腰身
高文英第一次給精神病院患者上童話課時的穿著，誇張的手臂設計凸顯力量感，腰部則用腰封強調、突出彷彿穿了束腰一樣的纖細感，同時表現出高文英的神秘氣質與女性魅力。
4. 製造「螞蟻腰徐睿知」話題的粉色套裝
高聳的肩部、蓋過雙腳的長裙無不暗示著高文英像城堡一般冷酷的感情，高高的髮髻也加強了冷美女氣場：
5. 平凡之中不失亮點
高文英和文鋼太的戀情正式展開之後，高文英的服裝不再像前半段那樣有攻擊性，變得更加端莊而不失細節，比如這套黑白配就看起來日常了很多：
6. 公主風泡泡袖長裙
這套衣服真的好溫柔！其實是高文英的睡衣，半透明的質感和清淺的顏色表現出她終於剪掉「韁繩」之後放鬆的心情，以及和文鋼太關係進一步拉近的喜悅之情，難怪讓文鋼太念念不忘呀XD
（圖源：《雖然是精神病但沒關係》劇照）
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