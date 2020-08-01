徐睿知最美造型TOP 6！《虽然是精神病但没关系》每一帧都让人想要珍藏❤

tvN电视剧《虽然是精神病但没关系》还剩4集就播完了，徐睿知的造型从一开始的华丽却咄咄逼人到后来越来越优雅、温柔，不仅超级养眼也反映了角色的心境，相当值得回味呢！
这部剧请来了知名设计师兼电影美术导演赵相庆设计造型，后者曾为《汉江怪物》、《下女的诱惑》等很多电影担任服装导演，并在各大电影节中多次获得最佳服装赏。 一起来看她为徐睿知打造的一个个美丽造型吧！
1. 颜色对比强烈的立体剪裁蝴蝶结洋装
高文英第一集出场时的造型，用了很多浓重的颜色、繁复且不对称的体积感，反映出她因为反社会人格的倾向，将淩厉夸张的服装作为自我防御的工具。
2. 细节夸张的荷叶边洋装
高文英对文钢太一见钟情，微妙的感情变化也体现在衣服上——虽然还是立体剪裁、不对称设计，但波点、荷叶边和单侧肩膀的花朵无不开始营造可爱甜美的感觉：
3. 宽大泡泡袖搭配束紧腰身
高文英第一次给精神病院患者上童话课时的穿著，夸张的手臂设计凸显力量感，腰部则用腰封强调、突出彷佛穿了束腰一样的纤细感，同时表现出高文英的神秘气质与女性魅力。
4. 制造「蚂蚁腰徐睿知」话题的粉色套装
高耸的肩部、盖过双脚的长裙无不暗示著高文英像城堡一般冷酷的感情，高高的发髻也加强了冷美女气场：
5. 平凡之中不失亮点
高文英和文钢太的恋情正式展开之后，高文英的服装不再像前半段那样有攻击性，变得更加端庄而不失细节，比如这套黑白配就看起来日常了很多：
6. 公主风泡泡袖长裙
这套衣服真的好温柔！其实是高文英的睡衣，半透明的质感和清浅的颜色表现出她终於剪掉「缰绳」之后放松的心情，以及和文钢太关系进一步拉近的喜悦之情，难怪让文钢太念念不忘呀XD
（图源：《虽然是精神病但没关系》剧照）
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