新劇《當我最漂亮的時候》林秀香左右都是帥哥！選哥哥河錫辰還是弟弟金志洙？
韓劇 2020年7月31日 星期五12:34 MiJimin
【最新人物劇照&預告】不囉嗦！小編選的是弟弟 #金志洙，哥哥弟弟選起來～～～
MBC 全新水木劇《當我最漂亮的時候》（每週三、四播出）公開了三位主演金志洙、林秀香、河錫辰的最新人物劇照。（這劇也會在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！）
《當我最漂亮的時候》講述了愛上同一個女人的兄弟之間，充滿波折與殘酷命運的愛情故事，8月19日首播。
▼新版預告「妳喜歡我哥嗎？那我呢？我不行嗎？」、「你是學生啊…。」、「放棄吧！她不是你能承擔的對象。」、「我想守護她！絕對不會放棄的。」：
【人物簡介】
▼林秀香飾演陶藝家「吳芮智」，是一個性格堅強、純真大方，在任何情況下都不會氣餒和放棄的人物，也讓徐氏兄弟深陷在她的獨特魅力之中。
▼金志洙飾演建築設計師「徐煥」，陷入禁忌愛情、無法放下命運般初戀對象吳芮智的純情男子。
▼河錫辰飾演賽車手「徐鎮」，徐煥的哥哥，認定目標就勇往直前，低沉的聲音讓無數女人為他心動。
（圖：官方劇照）
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