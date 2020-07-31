這真的是劉亞仁！挑戰黑色長髮披肩風格令人驚豔
明星 2020年7月31日 星期五11:08 Erin
日前才剛說到瘦下16公斤來的曹世鎬看起來像是走在時尚尖端的潮男劉亞仁，想不到本尊立即更新了IG，原本以為是哪位長髮美女，沒想到竟是劉亞仁為時尚品牌最新拍攝的形象照片。
造型總是相當潮的劉亞仁，最新推出的電影作品《#ALIVE》中與朴信惠聯手對抗大量喪屍逃出生天，劇中的他飾演一位電玩高手宅男，還留著小小短平頭並且染成金色，一個月前他也才剛演出MBC實境節目《我獨自生活》，大家除了參觀他大到無邊際的豪宅外，當時他的髮型也是屬於短髮。
但他最近更新了個人的IG，突然頂著一頭黑色長髮，甚至讓風吹起長髮遮住了大半邊的臉，原來這是劉亞仁最近為全球知名時尚品牌Bueberry拍攝廣告時的概念形象照片，他戴上了黑色長髮的假髮來呈現這樣的飄逸感。工作人員也表示，沒有特別說明的話直接看照片也看不太出來是假髮，不過主要是搭配他的大Logo上衣。
聽說劉亞仁聽到需要他長髮演出的企劃之後，相當勇於嘗試所以爽快答應演出，他也從2019年開始就成為該品牌的全球會員大使，也是一位非常敬業的真正演員。
照片：劉亞仁IG
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