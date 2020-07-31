朴寶劍&朴素丹《青春記錄》團體海報和新預告公開：OPPA幫妳撐傘，妳不是一個人～

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tvN 即將在九月初開播的全新月火劇《青春記錄》（每週一、二播出）公開了三位主演（朴寶劍、朴素丹、邊佑錫）的團體海報，以及最新版本預告，再次大幅增加了粉絲們的期待感。

《青春記錄》以漢南洞為背景，講述在男女主角成為演員並成長為明星的過程中，通過從父母那裡遺傳的才能，收穫成就感與希望的故事。



▼邊佑錫、朴素丹、朴寶劍一次排開，從造型上就能感受到人物性格的立體和風格，海報上寫著：「記住他，和我一起！」



▼最新預告，總是看著朴寶劍來得到能量的朴素丹，下定決心不要再只當粉絲了，朴寶劍則覺得和她在一起感到舒適安心：「下雨的話就打給我吧！妳不是一個人。」短短30秒卻有著各種心動片段啊。



▼朴寶劍飾演充滿熱情的現實主義者「司惠俊」，頭腦好、能力也強，在模特兒的領域成功後轉戰演員，處處碰壁卻持續向夢想前進。



▼朴素丹飾演完美適應社會生活的化妝師「安貞荷」，也是男主司惠俊的粉絲，在疲憊的時候依靠追星獲得了許多安慰。



▼邊佑錫飾演模特兒兼演員的「元海孝」，想憑藉自己努力獲得認可、具有強烈勝負欲的男子。



本劇由《秘密森林》、《阿爾罕布拉宮的回憶》安吉鎬導演，與《Doctors》、《愛情的溫度》河明熙編劇合作，超強實力的團隊令人相當期待，預計在9月7日的晚間九點播出。

（圖：官方劇照）

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