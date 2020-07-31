「最強新人」SSAK3拿首個一位...Linda G感言：老公，我得一位了！安可舞台「前輩們」還跟他們一起跳舞！
KPOP 2020年7月31日 星期五11:11 Yuan
30日播出的《M Countdown》中，SSAK3拿到首個一位。
隊長雨龍（Rain）先講了感言：「非常感謝以SSAK3出道，組成這個Team真的不容易，我們是會了大家的歡樂而組成的，謝謝大家。」Linda G（李孝利）：「老公，我得一位了！！老公我好想你！！」U-Doragon（劉在錫）：「感謝所有珍惜我們的粉絲們，感謝MCD、感謝製作組，做夢都沒想到有這樣的事，感謝尚順（《再次來到這海邊》是他作曲）、感謝大家。」
他們進行一位安可舞台時，其他的愛豆們都留在舞台上還一起跳舞。不少網友也表示：「這樣的氛圍太好了」、「最大牌的新人組合，還讓『前輩』們伴舞」、「台上明明都是前輩們呀」、「下班都還不敢走」等等。
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最後...就一起來看看《再次來到這海邊》的舞台，U-Doragon是Ending妖精啊 XD
（圖：Mnet、推特＠MnetMcountdown）
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