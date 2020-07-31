这真的是刘亚仁！挑战黑色长发披肩风格令人惊艳

这真的是刘亚仁！挑战黑色长发披肩风格令人惊艳

明星   2020年7月31日   星期五11:08   Erin  

日前才刚说到瘦下16公斤来的曹世镐看起来像是走在时尚尖端的潮男刘亚仁，想不到本尊立即更新了IG，原本以为是哪位长发美女，没想到竟是刘亚仁为时尚品牌最新拍摄的形象照片。

造型总是相当潮的刘亚仁，最新推出的电影作品《#ALIVE》中与朴信惠联手对抗大量丧尸逃出生天，剧中的他饰演一位电玩高手宅男，还留著小小短平头并且染成金色，一个月前他也才刚演出MBC实境节目《我独自生活》，大家除了参观他大到无边际的豪宅外，当时他的发型也是属於短发。

但他最近更新了个人的IG，突然顶著一头黑色长发，甚至让风吹起长发遮住了大半边的脸，原来这是刘亚仁最近为全球知名时尚品牌Bueberry拍摄广告时的概念形象照片，他戴上了黑色长发的假发来呈现这样的飘逸感。工作人员也表示，没有特别说明的话直接看照片也看不太出来是假发，不过主要是搭配他的大Logo上衣。

听说刘亚仁听到需要他长发演出的企划之后，相当勇於尝试所以爽快答应演出，他也从2019年开始就成为该品牌的全球会员大使，也是一位非常敬业的真正演员。

照片：刘亚仁IG

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