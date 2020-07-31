神妙漢在街頭求慶祝「十五夜頻道訂閱數200萬」卻慘遭無視XD

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神妙漢跑到各電視台門前，都沒有人認出來??

從原來的Channel NANANA改名為 Channel十五夜，從《去冰島的三餐》到即將播出的《我獨自李食堂》，中間經歷過「登月事件」。 訂閱人數不知不覺從0到15萬，再到100萬，甚至目前達到200萬，Channel十五夜獲得越來越多的網友關注。



近日為了紀念200萬訂閱人數，十五夜舉辦為期一星期的慶典活動。頻道在29日公開了成員們的致賀影片，片尾的神妙漢超爆笑！



神妙漢拿著麥克風，舉著「恭喜Channel十五夜200萬訂閱數」的牌子。「要祝賀的人舉手舉手！」





跑到Channel A、YTN、MBC、SBS、CJ ENM門口都沒有人搭訕，「總會有人認得我吧? 」





「在這廣闊土地上，我們訂閱者們在哪裡? 」自暴自棄的神妙漢最終扔掉牌子，自己踩了兩下XD





最後謙虛表示不會因為200萬而自滿，以後也會是為了傳遞笑聲而努力發展的Channel十五夜。





以後300萬、400萬、500萬……

圖：YouTube 채널 십오야

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