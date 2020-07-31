神妙汉在街头求庆祝「十五夜频道订阅数200万」却惨遭无视XD
综艺 2020年7月31日 星期五10:00 ZJM
神妙汉跑到各电视台门前，都没有人认出来??
从原来的Channel NANANA改名为 Channel十五夜，从《去冰岛的三餐》到即将播出的《我独自李食堂》，中间经历过「登月事件」。 订阅人数不知不觉从0到15万，再到100万，甚至目前达到200万，Channel十五夜获得越来越多的网友关注。
近日为了纪念200万订阅人数，十五夜举办为期一星期的庆典活动。频道在29日公开了成员们的致贺影片，片尾的神妙汉超爆笑！
神妙汉拿著麦克风，举著「恭喜Channel十五夜200万订阅数」的牌子。「要祝贺的人举手举手！」
跑到Channel A、YTN、MBC、SBS、CJ ENM门口都没有人搭讪，「总会有人认得我吧? 」
「在这广阔土地上，我们订阅者们在哪里? 」自暴自弃的神妙汉最终扔掉牌子，自己踩了两下XD
最后谦虚表示不会因为200万而自满，以后也会是为了传递笑声而努力发展的Channel十五夜。
以后300万、400万、500万……
图：YouTube 채널 십오야
ZJM@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻