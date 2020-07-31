《德魯納酒店》「鐵三角」IU&呂珍九&P.O相聚啦！IU大方透露「OO是我的理想型」
綜藝 2020年7月31日 星期五09:42 Rui
《德魯納酒店》的滿月社長、具經理和檯接待員池賢仲重逢啦。
「滿月社長」IU、「具經理」呂珍九和「池賢仲」P. O因為綜藝節目《帶輪子的家》重逢，許久未見的他們一見面就有聊不完的話題。 呂振為IU下廚做了她最愛的辣醬五花肉，IU則目不轉睛地看著他，還說道：「原來你說的經常自己下廚並不是說謊啊，好會做飯。 」看得呂珍九很不好意思，連忙說：「別這樣看著我，我會緊張。 」
IU還公開了邀請呂珍九出演綜藝契機的，解釋道：「珍九並不是那種會拜託人的性格，但卻請我來一次，更是全方位讓我感受到他的謝意。 」經過所有人的努力，晚餐相當豐富，有虎掌菌飯、辣醬五花肉和冷麵。 吃到夾生飯的IU也依舊說「很好吃」，聽得呂珍九很不好意思，連忙說：「下次一定請你吃好吃的。 」
看到呂珍九和IU一起洗碗，成東日突然問道：「我們三人（呂珍九、成東日、金熙元）中你的理想型是誰? 」IU不假思索地回答：「理想型是呂珍九。 」
第二天，呂珍九和IU又請來了P.O，兩人為他做了辣醬五花肉蓋飯，三人還一起前往溪邊玩耍，將綜藝打造成偶像劇，再次看到三人重逢氛圍《德魯納酒店》的粉絲們很是欣慰。
「圖：《德魯納酒店》、《帶輪子的家》」
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