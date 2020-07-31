沒有什麼是他不會的！李壽根進行Irene＆瑟琪《Naughty》舞蹈挑戰，連服裝和髮型都好好模仿了XD

沒有什麼是他不會的！李壽根進行Irene＆瑟琪《Naughty》舞蹈挑戰，連服裝和髮型都好好模仿了XD

KPOP   2020年7月31日   星期五10:30   Yuan   10

Red Velvet首個小分隊Irene＆瑟琪在這個月6日帶著首張迷你專輯《Monster》正式出道。

一開始她們帶著霸氣的《Monster》進行打歌活動，之後發行了後續曲《Naughty》作為第二首活動曲，兩人也展現另一種面貌。

不少SM旗下藝人都有進行《Naughty》舞蹈挑戰，昨日SM娛樂官方推特公開了李壽根的挑戰影片，連造型都精心準備。Irene＆瑟琪也在IG限時動態分享了影片，更表示：「什麼都做得很好的李壽根前輩。」

影片更在網路上引發不少討論，網友們更回覆：「連服裝和髮型都好好模仿了」、「真的太好笑了」、「C位出道吧」、「不愧是裸露擔當」、「想看他和姜鎬童一起的版本」、「是因為一個人開食堂太累了嗎」、「肚子要藏不住了啊」等等。

（圖：SM、IG@renebaebae）

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留言/評論
  • 張靜云
    真的超級好笑🤭🤣😇
    1小時前
  • Kit Chan
    肚腩😂😂😂😂👍
    1小時前
  • Hsiang-i Chou
    好像草間彌生
    1小時前
  • 可欣
    Pei Szi 苏依婷 去看这个哈哈哈超好笑的
    1小時前
  • 粘祐瑄
    蔡文晏好猛
    1小時前
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