SSAK3人氣太高竟引來批評聲音：「不給中小企業的新人歌手留活路！ 」
綜藝 2020年7月30日 星期四12:01 Sani
SSAK3近日發行歌曲后橫掃音源市場，粉絲們雀躍的同時，也有人認為他們靠節目人氣上位，對原本就缺乏機會的新人歌手來說非常不公平。
SSAK3是劉在錫、李孝利、Rain在MBC節目《玩什麼好呢? 》里組成的企劃組合，本月11日發行cover曲《在夏天裡》之後推出了主打歌《重回這裡的海邊》，一下子佔領了各個音源網站的榜單。 其中在Gaon Chart里，7月19日至25日這一周，《重回這裡的海邊》就佔據了數位音源榜、下載榜、流媒體榜、BGM榜的第一。
SSAK3出道3天之內，主打歌的出道舞台、官方MV、出道歌曲介紹影片就分別獲得了208萬、179萬和107萬的播放量，為歌謠市場注入不少活力。
但是，一些中小企劃社卻對SSAK3佔領音源榜表示不滿：「很多歌手連上一次打歌節目都很難，這是從一開始就不公平的遊戲。 」部份網友也表示：「花很長時間準備新專輯的歌手該有多喪氣」、「知名度和話題性都遠遠比不上，根本不公平」、「前輩不應該給後輩機會嗎? 」「有些理解其他歌手感到的剝奪感了。 」
但大多數人還是持相反意見：「消費者不是傻瓜，歌好聽自然會去關注歌手。 」
此外，SSAK3的活動收入將全部捐贈給生活困難的人。
（圖源：GAON，MBC）
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留言/評論
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都說SSAK3不會參加頒獎典禮了😒~那些批評的中小企業們也把收入全捐出再來說話吧 ~
41分前
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有實力的話，怕什麼？只靠臉蛋能紅多久呢？就算不是推限定組合，孝利和雨本身就是歌手，難道他們不會出專輯上節目打歌嗎？難道話題會比他們自已出來唱還要少嗎？何況他們推出限定組合是做公益，又不收任何一毛錢，這有什麼好計較的？除非中小企業推出的團體歌手，收益也能全部拿去做公益，這樣才有資格出來計較，其他一線歌手也可以不要出來了，因為這樣中小企業出來的團體歌手真的很難有機會出頭，有實力還擔心沒出頭的機會嗎？真好笑！
26分前
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有實力也要看老天給不給機會，當你準備好 老天給機會，"而剛好又抓住這機會！有實力不怕被人比下去！不可能一輩子靠外表！
43分前
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三個人都係獨當一面的大明星，何需靠節目上位，應該反過來說係節目因呢個組合而賺取到更多收視，況且所有收入都是作慈善用途，他們沒有賺錢的，歌紅是靠實力，新人歌手還是好好努力吧
1小時前