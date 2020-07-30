SSAK3人气太高竟引来批评声音：「不给中小企业的新人歌手留活路！ 」
综艺 2020年7月30日 星期四12:01 Sani
SSAK3近日发行歌曲后横扫音源市场，粉丝们雀跃的同时，也有人认为他们靠节目人气上位，对原本就缺乏机会的新人歌手来说非常不公平。
SSAK3是刘在锡、李孝利、Rain在MBC节目《玩什么好呢? 》里组成的企划组合，本月11日发行cover曲《在夏天里》之后推出了主打歌《重回这里的海边》，一下子占领了各个音源网站的榜单。 其中在Gaon Chart里，7月19日至25日这一周，《重回这里的海边》就占据了数位音源榜、下载榜、流媒体榜、BGM榜的第一。
SSAK3出道3天之内，主打歌的出道舞台、官方MV、出道歌曲介绍影片就分别获得了208万、179万和107万的播放量，为歌谣市场注入不少活力。
但是，一些中小企划社却对SSAK3占领音源榜表示不满：「很多歌手连上一次打歌节目都很难，这是从一开始就不公平的游戏。 」部份网友也表示：「花很长时间准备新专辑的歌手该有多丧气」、「知名度和话题性都远远比不上，根本不公平」、「前辈不应该给后辈机会吗? 」「有些理解其他歌手感到的剥夺感了。 」
但大多数人还是持相反意见：「消费者不是傻瓜，歌好听自然会去关注歌手。 」
此外，SSAK3的活动收入将全部捐赠给生活困难的人。
（图源：GAON，MBC）
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留言/评论
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有實力也要看老天給不給機會，當你準備好 老天給機會，"而剛好又抓住這機會！有實力不怕被人比下去！不可能一輩子靠外表！
12分前
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或許會影響到新人歌手，但如果真的有實力或是足夠吸引人，還是有機會出位的
15分前
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三個人都係獨當一面的大明星，何需靠節目上位，應該反過來說係節目因呢個組合而賺取到更多收視，況且所有收入都是作慈善用途，他們沒有賺錢的，歌紅是靠實力，新人歌手還是好好努力吧
46分前
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自己廢然後說別人能力太好讓他沒工作的概念
21分前