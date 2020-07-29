《Music Bank》鬧出大烏龍 發文道歉「上週冠軍應為 EXO-SC」
KPOP 2020年7月29日 星期三13:00 施乃琪
由於 KBS 2TV 的《Music Bank》計算錯誤，竟導致 EXO-SC 上週錯失一座冠軍獎盃。經過四天後，節目終於在昨晚發出聲明將冠軍頭銜還給燦烈和世勳了！
《Music Bank》在昨晚（28 日）發出官方公告，表示上週五（24 日）在直播節目時，因統計錯誤導致播出不正確的排名結果，因此《Music Bank》 K-Chart 7 月第 4 週的第一名應該是 EXO-SC，而第二名則是 BLACKPINK。
《Music Bank》解釋 K-Chart 由數位音源、播放次數、觀眾偏好、唱片銷量等成績決定，而這次的計算錯誤便發生在統計「播放次數」的過程中。《Music Bank》因此重新公佈名次，並表示：「對喜愛《Music Bank》的觀眾和兩組藝人造成困擾，我們要為此深深道歉，也會努力不再重蹈覆轍。」
如此一來，EXO-SC 發行正規一輯〈1 Billion Views〉後的第一座音樂獎盃便落在上週的《Music Bank》中，繼橫掃海內外排行榜後也征服了音樂節目，恭喜他們！
（照片或影片來源：KBS、SM Entertainment）
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