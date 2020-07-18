打廣告收費數千萬卻說是「自己花錢買的」！造型師韓惠妍&Davichi姜珉炅接連道歉

欺騙大眾的行為真的讓人很失望！
近日有網友發現明星造型師韓惠妍和Davichi成員姜珉炅在個人YouTube頻道的影片中，以「自己花錢買的」、「自己的日常」名義介紹物品，實際上卻是拿了廣告商的贊助做宣傳。
韓惠妍的YouTube帳號有86萬粉絲，做過不少分享好物的「自己花錢買的（내돈내산）」系列，強調是自己花錢買的、用了很久覺得很好所以推薦給大家，但部份影片中的物品其實是拿了數千萬韓元廣告費，卻沒有按照規定標明廣告成分，甚至在影片中親口說「和廣告無關」，因而遭到指責愚弄觀眾。
15日下午，韓惠妍YouTube發佈聲明：「經過確認，一部份影片漏掉了關於收到廣告贊助的PPL標記，將立即在相關影片中補上包含付費廣告的文句。 」不過這則以「漏掉」為藉口的聲明並未成功挽回大眾心意。
17日，韓惠妍本人出鏡道歉，表情沉重：「大家對我有多期待就有多失望，不知該如何表達歉意。 我在這個頻道中和大家分享自己的經驗、知識、資訊並進行溝通，過程中給大家造成了混亂，真的非常抱歉，雖然無法挽回，我對自己也非常失望，讀著大家的每一條留言都感慨良多。 以後一定會清楚標明PPL，不會再讓大家失望。 」
同時，姜珉炅則是在自己的YouTube頻道中以介紹日常物品的名義多次介紹贊助商品，且沒有標明包含付費廣告。
被網友指出後，姜珉炅一開始卻在SNS上辯稱：「影片本身不是廣告，是後來才接到廣告方的提議，允許對方編輯並使用，我認為沒有理由在我的影片中進行標明。 」即，一開始製作影片時不是廣告，但後來收了廣告費授權進行商業使用。
17日，姜珉炅在IG上正式發出道歉聲明，表示頻道的成長和訂閱人數增多讓她十分喜悅，但是同時也「接到了越來越多品牌的廣告和贊助提議，這份喜悅蒙蔽了我的雙眼，讓我沒能看清珍惜我的頻道的粉絲們的立場。 看到感到不適的人們的留言，我了解到自己有不夠細心的地方。 真心表示道歉」。
其實名人接受贊助宣傳商品本身不是錯誤，但假裝是自己花錢買的東西、給大家造成混淆，就太令人難過了......
（圖源：YouTube。 @슈스스TV，강민경）
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