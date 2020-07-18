打广告收费数千万却说是「自己花钱买的」！造型师韩惠妍&Davichi姜珉炅接连道歉

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欺骗大众的行为真的让人很失望！

近日有网友发现明星造型师韩惠妍和Davichi成员姜珉炅在个人YouTube频道的影片中，以「自己花钱买的」、「自己的日常」名义介绍物品，实际上却是拿了广告商的赞助做宣传。

韩惠妍的YouTube帐号有86万粉丝，做过不少分享好物的「自己花钱买的（내돈내산）」系列，强调是自己花钱买的、用了很久觉得很好所以推荐给大家，但部份影片中的物品其实是拿了数千万韩元广告费，却没有按照规定标明广告成分，甚至在影片中亲口说「和广告无关」，因而遭到指责愚弄观众。



15日下午，韩惠妍YouTube发布声明：「经过确认，一部份影片漏掉了关於收到广告赞助的PPL标记，将立即在相关影片中补上包含付费广告的文句。 」不过这则以「漏掉」为藉口的声明并未成功挽回大众心意。



17日，韩惠妍本人出镜道歉，表情沉重：「大家对我有多期待就有多失望，不知该如何表达歉意。 我在这个频道中和大家分享自己的经验、知识、资讯并进行沟通，过程中给大家造成了混乱，真的非常抱歉，虽然无法挽回，我对自己也非常失望，读著大家的每一条留言都感慨良多。 以后一定会清楚标明PPL，不会再让大家失望。 」



同时，姜珉炅则是在自己的YouTube频道中以介绍日常物品的名义多次介绍赞助商品，且没有标明包含付费广告。



被网友指出后，姜珉炅一开始却在SNS上辩称：「影片本身不是广告，是后来才接到广告方的提议，允许对方编辑并使用，我认为没有理由在我的影片中进行标明。 」即，一开始制作影片时不是广告，但后来收了广告费授权进行商业使用。



17日，姜珉炅在IG上正式发出道歉声明，表示频道的成长和订阅人数增多让她十分喜悦，但是同时也「接到了越来越多品牌的广告和赞助提议，这份喜悦蒙蔽了我的双眼，让我没能看清珍惜我的频道的粉丝们的立场。 看到感到不适的人们的留言，我了解到自己有不够细心的地方。 真心表示道歉」。



其实名人接受赞助宣传商品本身不是错误，但假装是自己花钱买的东西、给大家造成混淆，就太令人难过了......

（图源：YouTube。 @슈스스TV，강민경）

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