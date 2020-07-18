恭喜 Irene＆瑟琪！〈Monster〉昨獲首座獎盃
KPOP 2020年7月18日 星期六09:11 施乃琪
Irene＆瑟琪這組小分隊繼橫掃多國 iTunes 排行榜、專輯銷量榜後，昨天也在音樂節目上拿下冠軍了，恭喜她們！
昨天（17 日）在 KBS 2TV 播出的《Music Bank》中，Irene＆瑟琪憑著小分隊出道曲 “Monster” 擊敗了勁敵 BLACKPINK，成為 7 月第 3 週的冠軍得主。
Irene＆瑟琪發表感言時除了感謝公司同仁，也感性地說「謝現在正在收看的 Red Velvet 成員們」。瑟琪在獲獎後不久也馬上發出兩人的合照與粉絲分享喜悅：「Irene 瑟琪小分隊的第一個冠軍！真的很感謝大家，這是 ReVeluv 造就的獎！我們會用這禮拜的 “Monster” 表演跟下禮拜的 “Naughty” 表演來報答你們的！」
最後除了要重溫 Irene＆瑟琪昨晚的表演，下週也別忘了鎖定她們的後續曲 “Naughty”！
（照片或影片來源：SM Entertainment、hi_sseulgi、KBS）
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