李壽根親自營運的《我獨自李食堂》要來了嗎？製作組公開食堂外觀照，光看照片就覺得超爆笑啊 XD
綜藝 2020年7月17日 星期五15:03 Yuan
不過...李壽根看起來好像很累啊 XD
日前，「月球公約」第二個節目由李壽根出演的《我獨自李食堂》，日前山明水秀的江原道開業。之前製作組也在網路上招募客人，短短不到一天的時間，就吸引了33000人報名，真的很有人氣啊！
今日（17日），「채널 십오야（頻道15夜）」的官方IG也更新了一張照片，並寫下：「壽根壽根....秀 根.....(壽根壽根)........(壽根壽根).....(壽)(根)....（壽根)....下班...壽根....」中間還有很多人的表情圖示，是因為太多人了嗎？在留言處還提到：「壽根....追加營業....壽根壽根....。」
而李壽根在《姜食堂》中展現了不可或缺的存在感和業務能力，更從「廚房助手」和「大廳服務員」升職為「洗碗總負責人（洗總）」。這次他將經營食堂，不知道會發生什麼樣的事情？也期待播出啦！
（圖：IG@15ya.baby、tvN）
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