李寿根亲自营运的《我独自李食堂》要来了吗？制作组公开食堂外观照，光看照片就觉得超爆笑啊 XD
综艺 2020年7月17日 星期五15:03 Yuan
不过...李寿根看起来好像很累啊 XD
日前，「月球公约」第二个节目由李寿根出演的《我独自李食堂》，日前山明水秀的江原道开业。之前制作组也在网路上招募客人，短短不到一天的时间，就吸引了33000人报名，真的很有人气啊！
今日（17日），「채널 십오야（频道15夜）」的官方IG也更新了一张照片，并写下：「寿根寿根....秀 根.....(寿根寿根)........(寿根寿根).....(寿)(根)....（寿根)....下班...寿根....」中间还有很多人的表情图示，是因为太多人了吗？在留言处还提到：「寿根....追加营业....寿根寿根....。」
而李寿根在《姜食堂》中展现了不可或缺的存在感和业务能力，更从「厨房助手」和「大厅服务员」升职为「洗碗总负责人（洗总）」。这次他将经营食堂，不知道会发生什么样的事情？也期待播出啦！
（图：IG@15ya.baby、tvN）
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