《首爾鄉巴佬》Simon D光榮歸故鄉釜山，這位粉絲竟然讓他落下男兒淚

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《首爾鄉巴佬》真的讓人很驚喜！尤其Simon D這段相當令人感動～！

tvN新綜藝節目《首爾鄉巴佬》由《兩天一夜》劉浩鎮PD製作、車太鉉與李昇基主演。週日（12日）播出首集，主題為釜山行，邀請到釜山出身的張赫、李施彥與Simon D（Simon Dominic）擔任來賓，逗趣又感動的內容毫不冷場，獲得AGB 3.177%亮眼收視率，尤其是節目替Simon D安排的驚喜更是引發討論。

首集有個環節是比拚人氣，製作組隨機找來十位路人，路人可以從五位藝人之中擇一索取簽名。Simon D人氣居高不下、送出最多簽名，粉絲群從二十代大學生到四十代「大哥粉絲」都有，讓人看見Simon D魅力之廣。



接下來製作組引導全員來到某地點，卻只讓Simon D下車前往，Simon D馬上就認出是「2PAC」原址。2PAC是Simon D就讀國中（初中）時曾待過的俱樂部，老闆無償讓Simon D在那裡練習了B-boy與Rap，那段光陰就成為了Simon D嘻哈之路很重要的一段路程，只不過2PAC改成舞廳後，Simon D感到被背叛便不告而別。Simon D在以自己為名的歌以及〈中二病〉歌曲也寫進了這段回憶。



▼〈Simon Dominic〉MV



▼〈中二病〉MV



Simon D走進曾是2PAC俱樂部的舞蹈教室，赫然發現「大哥粉絲」尹正憲坐在裡面，其實他就是2PAC老闆，也就是當年給予Simon D舞台的恩人。多年後兩人再次見面，老闆表達了看見他發光發熱的欣慰，Simon D也解開對老闆的疑問與心結，原來老闆是迫於IMF金融風暴，無奈之下將俱樂部改成舞廳經營。連當初在2PAC打工的姐姐也來到現場，隨著姐姐說起當時的點點滴滴，Simon D的眼淚再也止不住，場面相當感人。



此次釜山行，製作組替Simon D準備了不少驚喜，在片尾也下這樣的結語：「在一個人長大之前，在他的身後會需要多少人和場所呢？但是那些東西不知道也沒關係，只要你可以美麗的、健康的活下去，故鄉會為之高興的。」



車太鉉、李昇基、張赫、李施彥與Simon D五人的釜山行還在持續，第二篇故事將於下週日（19日）展開。



▼Simon D與2PAC老闆、打工姐姐相認片段：





（圖：tvN、愛奇藝台灣站）

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