《首尔乡巴佬》Simon D光荣归故乡釜山，这位粉丝竟然让他落下男儿泪

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《首尔乡巴佬》真的让人很惊喜！尤其Simon D这段相当令人感动～！

tvN新综艺节目《首尔乡巴佬》由《两天一夜》刘浩镇PD制作、车太铉与李升基主演。周日（12日）播出首集，主题为釜山行，邀请到釜山出身的张赫、李施彦与Simon D（Simon Dominic）担任来宾，逗趣又感动的内容毫不冷场，获得AGB 3.177%亮眼收视率，尤其是节目替Simon D安排的惊喜更是引发讨论。

首集有个环节是比拚人气，制作组随机找来十位路人，路人可以从五位艺人之中择一索取签名。Simon D人气居高不下、送出最多签名，粉丝群从二十代大学生到四十代「大哥粉丝」都有，让人看见Simon D魅力之广。



接下来制作组引导全员来到某地点，却只让Simon D下车前往，Simon D马上就认出是「2PAC」原址。2PAC是Simon D就读国中（初中）时曾待过的俱乐部，老板无偿让Simon D在那里练习了B-boy与Rap，那段光阴就成为了Simon D嘻哈之路很重要的一段路程，只不过2PAC改成舞厅后，Simon D感到被背叛便不告而别。Simon D在以自己为名的歌以及〈中二病〉歌曲也写进了这段回忆。



▼〈Simon Dominic〉MV



▼〈中二病〉MV



Simon D走进曾是2PAC俱乐部的舞蹈教室，赫然发现「大哥粉丝」尹正宪坐在里面，其实他就是2PAC老板，也就是当年给予Simon D舞台的恩人。多年后两人再次见面，老板表达了看见他发光发热的欣慰，Simon D也解开对老板的疑问与心结，原来老板是迫於IMF金融风暴，无奈之下将俱乐部改成舞厅经营。连当初在2PAC打工的姐姐也来到现场，随著姐姐说起当时的点点滴滴，Simon D的眼泪再也止不住，场面相当感人。



此次釜山行，制作组替Simon D准备了不少惊喜，在片尾也下这样的结语：「在一个人长大之前，在他的身后会需要多少人和场所呢？但是那些东西不知道也没关系，只要你可以美丽的、健康的活下去，故乡会为之高兴的。」



车太铉、李升基、张赫、李施彦与Simon D五人的釜山行还在持续，第二篇故事将於下周日（19日）展开。



▼Simon D与2PAC老板、打工姐姐相认片段：





（图：tvN、爱奇艺台湾站）

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