姜丹尼爾參與創作五首新歌歌詞 一週年見面會預告片曝光！
KPOP 2020年7月15日 星期三12:13 施乃琪
姜丹尼爾將於 8 月 3 日帶著第二張迷你專輯〈MAGENTA〉回歸，這次他親自六首新歌中的五首參與作詞，還邀來多位令人期待的獨特音樂人一起合作！
Konnect Entertainment 今天（15 日）揭曉了姜丹尼爾迷你二輯〈MAGENTA〉的完整曲目表，宣布主打歌為「喚醒」(Who U Are)，並將收錄 “Flash”、“Waves”、“Runaway”、“Movie” 和「夜」共六首歌。
這次姜丹尼爾一口氣為五首新歌參與作詞，並邀來 Simon Dominic、Jamie 將於 27 日發行的先行曲 “Waves” 合作，“Runaway” 和 “Movie” 則分別與 YUMDDA 及 Dvwn 兩位音樂人合作。
另一方面，姜丹尼爾將於 25 日晚間九點（韓國時間）舉行出道一週年紀念線上見面會《DAN1TYST》，在 Seezn、PIA LIVE STREAM、ShowStart、JOOX⋯⋯等多個管道都能即時收看，還沒購票的 DANITY 快行動吧！☞ 詳細售票資訊
（照片或影片來源：Konnect Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論