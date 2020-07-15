姜丹尼尔参与创作五首新歌歌词　一周年见面会预告片曝光！

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姜丹尼尔将於 8 月 3 日带著第二张迷你专辑〈MAGENTA〉回归，这次他亲自六首新歌中的五首参与作词，还邀来多位令人期待的独特音乐人一起合作！

Konnect Entertainment 今天（15 日）揭晓了姜丹尼尔迷你二辑〈MAGENTA〉的完整曲目表，宣布主打歌为「唤醒」(Who U Are)，并将收录 “Flash”、“Waves”、“Runaway”、“Movie” 和「夜」共六首歌。

这次姜丹尼尔一口气为五首新歌参与作词，并邀来 Simon Dominic、Jamie 将於 27 日发行的先行曲 “Waves” 合作，“Runaway” 和 “Movie” 则分别与 YUMDDA 及 Dvwn 两位音乐人合作。

另一方面，姜丹尼尔将於 25 日晚间九点（韩国时间）举行出道一周年纪念线上见面会《DAN1TYST》，在 Seezn、PIA LIVE STREAM、ShowStart、JOOX⋯⋯等多个管道都能即时收看，还没购票的 DANITY 快行动吧！☞ ‎详细售票资讯‎





（照片或影片来源：Konnect Entertainment）

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