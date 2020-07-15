倒數十天！金曜漢主持《Dream Concert》 EXO-SC、Red Velvet、MAMAMOO⋯⋯都將參加
KPOP 2020年7月15日 星期三12:35 施乃琪
一年一度的《Dream Concert》今年改到線上舉行，不過陣容依然十分華麗，來看看你家偶像屆時會不會登台表演吧！
《Dream Concert CONNECT:D》的主辦單位今天（15 日）公布了今年的演出陣容，第一天將有 EXO-SC、Red Velvet、Irene＆瑟琪、Oh My Girl、ASTRO、South Club、Golden Child、金在煥、CIX、AB6IX 和 ONEUS 等團體。
第二天則會有 MAMAMOO、河成雲、LOVELYZ、宇宙少女、Weki Meki、鄭世雲、THE BOYZ、Stray Kids、ITZY、Rocket Punch 和 CRAVITY 等歌手 / 團體登台演出。
《Dream Concert CONNECT:D》將於 7 月 25、26 兩日的晚間九點（韓國時間）舉行，有興趣的話別忘了關注售票資訊並準時鎖定！
（照片或影片來源：Dream Concert）
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