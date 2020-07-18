韓網驚現殺人預告目標就是《素媛》真兇趙斗順：懸賞1000萬求地址！網民：別讓他死得太輕鬆

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韓網驚現「殺人預告」，目標對象就是今年12月13日即將處於的趙斗順，引爆全網的熱議。

趙斗順就是電影《素媛》中的罪犯原型，他的惡行要比電影中刻畫得更加殘忍惡毒。 當年還只有8歲的受害人娜英因為趙鬥順的折磨身心受創，身體多處骨折，大小腸流出體外壞死，肛門和性器官喪失80%功能，造成永久性傷害。從那時起，換上人造肛門的她就必須帶著排便袋一起生活。 不僅如此，心靈創傷更加難治癒，這些年來娜英一直活在恐懼中。 惡性罪犯即將出獄也讓市民人心惶惶，此時突然有人發佈殺人預告，自然也引爆全社會的關注。



發帖人A某是在韓國某汽車網站上推出「殺人預告」，甚至還約定只要有人提供趙鬥順出獄後的地址將給1000萬（韓幣）的酬金。A某稱自己住在慶北安東，「我就是個瘋子，因此能做別人做不了的事情，幾個月後當我去自首時，還請大家為我寫下國民請願書。 我知道我所寫的內容是不對的，但我決不允許這種人渣還活著，國家做不到的事情必須有人來做。 趙斗順這類人出獄的話肯定還會再犯同樣的罪行，我有點瘋癲，殺他就當是解壓，順便也想得到稱讚。 」



相關帖子一經公開立刻引起關注，點讚數也已過千。 不少網民留言支持，稱：「哪怕是這種方法也希望趙斗順這種人渣得到制裁」、「到時候我一定會為你寫請願書」、「千萬別讓他死得太輕鬆了」等。



也有理智的網民並不讚同A某的做法，指出「殺人預告」是另一潛在種的犯罪，畢竟任何人都沒有權利奪取他人的性命。 同時也指責所謂正義感爆棚的鍵盤俠們，是不想髒了自己的手，卻一再慫恿他人殺人。

「圖：網路截圖、《素媛》」

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