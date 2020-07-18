韩网惊现杀人预告目标就是《素媛》真凶赵斗顺：悬赏1000万求地址！网民：别让他死得太轻松

韩网惊现「杀人预告」，目标对象就是今年12月13日即将处於的赵斗顺，引爆全网的热议。
赵斗顺就是电影《素媛》中的罪犯原型，他的恶行要比电影中刻画得更加残忍恶毒。 当年还只有8岁的受害人娜英因为赵斗顺的折磨身心受创，身体多处骨折，大小肠流出体外坏死，肛门和性器官丧失80%功能，造成永久性伤害。从那时起，换上人造肛门的她就必须带著排便袋一起生活。 不仅如此，心灵创伤更加难治愈，这些年来娜英一直活在恐惧中。 恶性罪犯即将出狱也让市民人心惶惶，此时突然有人发布杀人预告，自然也引爆全社会的关注。
发帖人A某是在韩国某汽车网站上推出「杀人预告」，甚至还约定只要有人提供赵斗顺出狱后的地址将给1000万（韩币）的酬金。A某称自己住在庆北安东，「我就是个疯子，因此能做别人做不了的事情，几个月后当我去自首时，还请大家为我写下国民请愿书。 我知道我所写的内容是不对的，但我决不允许这种人渣还活著，国家做不到的事情必须有人来做。 赵斗顺这类人出狱的话肯定还会再犯同样的罪行，我有点疯癫，杀他就当是解压，顺便也想得到称赞。 」
相关帖子一经公开立刻引起关注，点赞数也已过千。 不少网民留言支持，称：「哪怕是这种方法也希望赵斗顺这种人渣得到制裁」、「到时候我一定会为你写请愿书」、「千万别让他死得太轻松了」等。
也有理智的网民并不赞同A某的做法，指出「杀人预告」是另一潜在种的犯罪，毕竟任何人都没有权利夺取他人的性命。 同时也指责所谓正义感爆棚的键盘侠们，是不想脏了自己的手，却一再怂恿他人杀人。
「图：网路截图、《素媛》」
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