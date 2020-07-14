[無雷推薦]《翻供》為韓版《法內情》！看申惠善如何抽絲剝繭還媽媽清白？

由演技派演員申惠善與裴宗玉合作演出母女的電影《翻供》，描述一位出身地方卻在首爾成為知名大律師的安貞仁（申惠善飾）某日得知已失智的母親（裴宗玉飾）捲入了家鄉的集體農藥殺人事件，貞仁認為事有蹊蹺，於是決定親自調查所有細節，為證明母親的清白。
韓國電影中最賺人熱淚的題材莫過於親情，大家腦海中浮現的一定是孔劉的《屍速列車》、河正宇的《與神同行》、金來沅的《死者的審判》等等，而《翻供》同樣藏有親情的洋蔥，故事的設定由孩子為親生母親辯護，不禁令人想到1995年劉德華與葉德嫺的經典作品《法內情》，最令申惠善傷心的，也是母親始終不認得她。
申惠善因演出電視劇《秘密森林》而受到導演青睞，本次在作品中演出一個為圓律師夢而離家的女孩，狠下心幾乎與母親及家人斷了聯繫，但在母親陷入危險的關鍵時刻，她選擇挺身而出，重拾親情。看著失智母親眼中為保護智能不足的弟弟，而扛下所有罪行，更令她決心調查背後真相，想不到牽扯的事情越來越多，甚至令她發現自己所未曾想過的父母的另一面……
裴宗玉雖然已在多部作品中飾演母親，本次的鄉下媽媽更需要讓她表現出膚色黯沉，加上精神狀態不穩定，常表現出兩眼無神的樣子，是一個相當具挑戰的角色。劇中另一看點還有飾演該地方市長的許峻豪，在《分秒幣爭》中他的角色受到經濟壓力也賺人熱淚，而本次《翻供》當中他則是演出貪戀金錢權勢的秋市長，也是本次事件的重點人物。
本片也警告著人性的可怕，好友也會反目成仇，小蝦米對抗著大鯨魚的惡勢力，該如何把事實公諸於世？你確定真相是你能接受的嗎？事實所帶來的衝擊往往比原本你想的更加驚人。《翻供》劇情峰迴路轉因此不爆雷推薦，在這種劇情片中也罕見地使用大量音效來增加緊張感，《翻供》在韓國上映時也創下佳績，將於7月22日正式在台上映。
照片：索尼影業
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