[无雷推荐]《翻供》为韩版《法内情》！看申惠善如何抽丝剥茧还妈妈清白？

由演技派演员申惠善与裴宗玉合作演出母女的电影《翻供》，描述一位出身地方却在首尔成为知名大律师的安贞仁（申惠善饰）某日得知已失智的母亲（裴宗玉饰）卷入了家乡的集体农药杀人事件，贞仁认为事有蹊跷，於是决定亲自调查所有细节，为证明母亲的清白。
韩国电影中最赚人热泪的题材莫过於亲情，大家脑海中浮现的一定是孔刘的《尸速列车》、河正宇的《与神同行》、金来沅的《死者的审判》等等，而《翻供》同样藏有亲情的洋葱，故事的设定由孩子为亲生母亲辩护，不禁令人想到1995年刘德华与叶德嫺的经典作品《法内情》，最令申惠善伤心的，也是母亲始终不认得她。
申惠善因演出电视剧《秘密森林》而受到导演青睐，本次在作品中演出一个为圆律师梦而离家的女孩，狠下心几乎与母亲及家人断了联系，但在母亲陷入危险的关键时刻，她选择挺身而出，重拾亲情。看著失智母亲眼中为保护智能不足的弟弟，而扛下所有罪行，更令她决心调查背后真相，想不到牵扯的事情越来越多，甚至令她发现自己所未曾想过的父母的另一面……
裴宗玉虽然已在多部作品中饰演母亲，本次的乡下妈妈更需要让她表现出肤色黯沉，加上精神状态不稳定，常表现出两眼无神的样子，是一个相当具挑战的角色。剧中另一看点还有饰演该地方市长的许峻豪，在《分秒币争》中他的角色受到经济压力也赚人热泪，而本次《翻供》当中他则是演出贪恋金钱权势的秋市长，也是本次事件的重点人物。
本片也警告著人性的可怕，好友也会反目成仇，小虾米对抗著大鲸鱼的恶势力，该如何把事实公诸於世？你确定真相是你能接受的吗？事实所带来的冲击往往比原本你想的更加惊人。《翻供》剧情峰回路转因此不爆雷推荐，在这种剧情片中也罕见地使用大量音效来增加紧张感，《翻供》在韩国上映时也创下佳绩，将於7月22日正式在台上映。
照片：索尼影业
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