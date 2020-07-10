[有片]朴敏英最療癒的私密空間首度公開 !一定要看到最後女神竟然不計形象.......
明星 2020年7月10日 星期五09:52 Erin
演員朴敏英透過youtube頻道首度公開自己最療癒的私密空間，也就是她招待朋友飲食的陽台，以及她的專屬工作室空間。影片中窗明几淨的感覺令人感到相當舒適，還有她的愛犬Leon跟前跟後一同入鏡喔！
7月9日朴敏英透過自己的IG公開了短影片，Youtube頻道上更能看到完整Vlog版本。IG上寫著：「這是首度公開只屬於我的私密空間，歡迎大家來到我的工作室。」影片中可以看到朴敏英先帶大家來到頂樓的開放空間，寬敞的頂樓設置有許多美麗的花以及休息用的沙發，更有朋友來訪時可以一起吃東西喝飲料的桌子，簡直是空中花園餐廳的感覺，還能悠閒地坐著沙發搖椅，喝一杯她最愛的燒酒。
朴敏英說著更示範起如何使用烤肉用具，一邊烤著熱狗與麵包，一邊還炒了洋蔥當作配料。接下來她帶大家下樓來到她的工作室，整間房間以白色為主基調，看來相當明亮舒適。朴敏英也在室內放置著植物，她說這是可以淨化空氣用的喔！
最後她更把剛剛烤好的熱狗麵包加上自己炒的洋蔥配料，擠上黃芥末並加上酸黃瓜，美味地享用。此時女神也顧不得形象張大了嘴巴咬一口，非常自然不做作的朴敏英，也是大家喜愛她的原因之一。
照片：朴敏英youtube頻道截圖
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