成東鎰x金希沅x呂珍九同居《帶輪子的家》攜手新綜藝節目
綜藝 2020年5月8日 星期五11:00 草莓
「邀請您到我們帶輪子的家作客」，tvN 6月將推出全新綜藝節目《帶輪子的家》，確定由成東鎰、金希沅與呂珍九出演。
歐美國家近幾年掀起「微屋運動」（Tiny house movement），強調簡單小巧的生活空間（一般都在100到400平方英呎），將住宅換成方便移動的小屋或直接使用露營拖車，不僅降低房屋成本，也能降低對環境帶來的負擔，更能讓屋主帶著家隨時展開旅遊以親近大自然。
tvN即以「微屋」概念推出《帶輪子的家》，出演者將把全國各個角落當作自家院子生活，拋開對於「房子」的慾望，專注於真正重要的東西來充實日常生活。從微屋設計、建造、移動與入住的過程，節目將一一呈現，讓觀眾更能體會節目宗旨。
成東鎰、金希沅與呂珍九將入住《帶輪子的家》，分別以大哥、二哥與忙內的身分展開同居，並且邀請珍貴的朋友們前來做客。成東鎰與金希沅原本就是好友，而呂珍九曾經飾演成東鎰的兒子，三位演員屆時會呈現何種不同於電視劇的面貌？擦出的火花相當令人期待。
（圖：tvN）
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