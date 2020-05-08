成东镒x金希沅x吕珍九同居《带轮子的家》携手新综艺节目
综艺 2020年5月8日 星期五11:00 草莓
「邀请您到我们带轮子的家作客」，tvN 6月将推出全新综艺节目《带轮子的家》，确定由成东镒、金希沅与吕珍九出演。
欧美国家近几年掀起「微屋运动」（Tiny house movement），强调简单小巧的生活空间（一般都在100到400平方英尺），将住宅换成方便移动的小屋或直接使用露营拖车，不仅降低房屋成本，也能降低对环境带来的负担，更能让屋主带著家随时展开旅游以亲近大自然。
tvN即以「微屋」概念推出《带轮子的家》，出演者将把全国各个角落当作自家院子生活，抛开对於「房子」的欲望，专注於真正重要的东西来充实日常生活。从微屋设计、建造、移动与入住的过程，节目将一一呈现，让观众更能体会节目宗旨。
成东镒、金希沅与吕珍九将入住《带轮子的家》，分别以大哥、二哥与忙内的身分展开同居，并且邀请珍贵的朋友们前来做客。成东镒与金希沅原本就是好友，而吕珍九曾经饰演成东镒的儿子，三位演员届时会呈现何种不同於电视剧的面貌？擦出的火花相当令人期待。
（图：tvN）
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