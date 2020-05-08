「女神」崔智友晒出自己怀孕9个月的照片和亲笔信！手里拿著的气球，透露了宝宝的性别！
明星 2020年5月8日 星期五09:45 Yuan
近日，崔智友通过官方网站上传了自己的照片和手写信。
信中她写道：「大家好，很久没有和大家问好了。首先，受到疫情影响困难的时期，希望大家家庭平安。我的预产期只剩下半个月了，所以简单的在家门口拍摄了照片。」手里拿著有「BABY」和「GIRL」字样的气球。
「在不算小的年纪怀孕，并在疫情期间焦急地做准备，让我感受到妈妈们真的很令人尊敬！希望正在准备生育的准妈妈们，看到『高龄产妇』的我？之后可以获得了力量。这一切的幸福多亏了粉丝们，我也会怀著感恩的心努力打造幸福的家庭，希望顺产之后再次问候大家，那时能够听到更多明朗开心的消息。」
不少网友看到也表示：「44岁了还是依旧美丽」、「好期待女神的宝宝」、「要幸福呀」、「真的不容易，恭喜恭喜」等等。
而崔智友在2018年3月底与圈外男友结婚，去年12月公开怀孕的好消息。今年2月，有著6个月身孕的她，更特别客串《爱的迫降》，虽然当时她已有段时间没有出现在公开场合的她，依然气质出众、美丽动人，这段真的...很经典啊！
（图：崔智友官方网站、tvN）
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