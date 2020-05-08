《家師父一體》車銀優正式加入，用「一句話」擄獲李昇基的心！
綜藝 2020年5月8日 星期五09:30 MiJimin
以後小編會更勤勞追看《家師父一體》的，李昇基加上車銀優，真的是可以讓眼球淨化個夠啊～！XDDD
SBS 綜藝節目《家師父一體》在上週日迎來兩位新成員正式加入，男團 ASTRO 的臉蛋天才兼學霸－車銀優，還有格鬥選手卻綜藝感十足的－金東炫，開場就舉行了如同新兵入伍的申告式。
金東炫帶著車銀優入場，並問他作為新成員將展現什麼樣的影響呢？車銀優回答：「降低平均年齡，提高平均智能。」哥哥們立刻發出讚嘆的聲響，媽朋兒的氣勢十足啊！
接著又考驗他，用五個字說出對李昇基的第一印象為何？車銀優略顯緊張，李昇基搶先說：「有可能在這裡被淘汰喔！」看起來不容易收服。
下一秒車銀優回答說：「很想見到你！」立刻擄獲李昇基的心，回答說：「我也很想見到你，銀優啊～！」哈哈哈XD，李昇基轉身抱住他，就這樣陷進去銀優的魅力之中了。
▼節目片段：
未來又多了一個理由好好追看《家師父一體》啦！大家也和我一樣期待嗎～？
（圖：SBS Entertainment）
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