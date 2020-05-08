韓劇《夫妻的世界》：韓國社會為何特別熱議「婚外情問題」？

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四月剛剛結束，但要歸納韓國演藝圈，在過去一個月鬧得最沸沸揚揚的兩個字，「不倫」 — 相信是絕無異議，最被廣泛討論的專題。

JTBC 金土劇《夫妻的世界》（부부의 세계）從播出開始，一直廣受劇迷熱議，收視率亦節節上升。在過去播出的第 12 集，甚至創下最高平均收視率 24.3%，打破了去年同台《Sky Castle》的紀錄，成為韓國有線電視台史上最高平均收視的劇集，人氣一時無兩。而《夫妻的世界》的成功，亦同樣再次證明了「不倫類」劇集，依舊大受觀眾歡迎。

除了《夫妻的世界》，兩周前 MBC 綜藝節目《幫我找房子吧》（구해줘! 홈즈）亦鬧出了兩位節目主持，朴娜勑與宋歌人替委託的一對準新人找新房子時，原來那對男女竟然被踢爆是第三者和出軌另一半。最終因為有大量網民群情激憤，電視台最後決定刪去涉事男女出演的片段。



每一次輿論報導提起「婚外情」，韓國社會的反應尤其熱議，這或許與「不倫」是打破社會禁忌有莫大關係。雖然我們說韓國社會近年越趨開放，西方自由戀愛與家庭價值慢慢找到在韓國萌生的土壤，且自 2015 年起韓國法院亦廢除了「通姦罪」，但傳統的家庭觀念與角色定型，對不少韓國人而言，仍是建立社會規範的核心價值來源。

例如韓國《首爾經濟》便曾引述一份 2013 年由美國「Pew 民調研究中心」，就婚外情接受程度的進行的民調，結果發現在韓國，回答「道德上不能容忍不倫行為」的比率高達 81% ，比其他亞洲國家，如中國與日本的都還要高。反之不少西歐國家，如德國與法國，他們當地民眾對反對婚外情的比率，只是 60% 與 47% 而已。

因而，每當有劇集以「婚外情」為題時，韓國觀眾一方面會站在衛道的道德高地上，大罵那些叛離經道，拆散人家美好家庭的第三者；另外，透過劇集，他們亦會把自己的處境代入當中的情節，擔心自己亦會如劇中人物一樣，被伴侶背叛，因而會大舉同情受害人，引起熱議。



此外，有韓國研究家庭心理學的教授亦指出，不倫為題的劇集具有讓觀眾衝破現實的制肘，實現無法在現存環境下達成的出軌企圖，所以，尤其在韓國特別反對不倫戀的社會氛圍下，每當有以婚外情為題的劇集作品時，他們便會以那作為想像，在思想上尋求一時喘息的空間。

當然，如上說，2015 年時韓國憲法法院廢除了通姦行為屬犯罪，犯罪者可被判入獄兩年刑責的舊法規。曾經有言此一事開，便會變相鼓吹了婚外情，但其實除了刑事，在韓國離婚亦會需要面對雙方的民事訴訟。而這種離婚訴訟，在韓國而言，仍然保留著離婚是以「有責主義」為原則，即不容許令婚姻關係破裂的一方提出離婚的要求。要直至受害者一方主動提出訴訟，而法院亦會要求出軌者，向對方提供離婚賠償金，離婚才能成立。

就如韓國導演洪尚秀出軌，跟女演員金敏喜有染後，二人提出的離婚訴訟被法院駁回。另外，韓國 SK 集團會長崔泰源有婚外情，他向妻子，亦即 Nabi 藝術中心館長盧素英提出離婚時，亦不獲法院接納。直至最近盧素英反過來提起了反訴，要求對方賠償 3 億韓圜撫慰金後，二人漫長的離婚程序才剛剛開始。所以，在韓國，離婚不是件容易解決的事情。



反之，在歐洲、美國與日本等國家，他們則是實行稱為「破壞主義」的離婚原則，即是一旦家庭破裂，只要沒有特殊情況，這些國家就會允許是旦一方，都可以提出離婚請求，是較重視追求個人幸福的自主權與尊重再婚的可能性。韓國走上跟西方國家不同的路，是源於 1965年，當年韓國法院站在離婚時，要保護女性一方離婚後的經濟生活補償，因而決定在離婚案上，選擇了「有責主義」。

曾經，在 2015 年，韓國非常接近會從「有責主義」轉向「破壞主義」。當時大法院在審理一單離婚案件上，結果判決以一票之差（7 對 6），驚險地維持站在了「有責主義」一邊。不過隨著近年女性地位提升，個人經濟力量亦越見獨立，便開始多了聲音指，韓國社會也是合適時候，讓女性也能自主提出離婚的要求，可以增取個人的幸福，建立「破壞主義」的離婚法。

至於民事賠償金上，一般經法院審判的案件，如韓國媒體報導所說，大概的精神賠償金額維持在 1,500 至 2,000 萬韓圜左右。而沒經法院判決下雙方達成協議，當中的金額可以更大，甚至多達上億韓圜的資金往來。

但無論賠償金額多與否，韓國整體社會熱議討論離婚責任的氛圍，卻未有太大轉變。至少，就在《夫妻的世界》播出以後，反而有不少網民，曾經走到青瓦台的陳情網上，留言要求韓國政府，重新恢復訂立「通姦法」，以保障女性權益。

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報導來源：https://bit.ly/2KWsrg3 / https://bit.ly/2WoId8R / https://bit.ly/2Wwjfom

本文由香港中文大學講師 Steve Chung 鍾樂偉授權刊登

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