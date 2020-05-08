韩剧《夫妻的世界》：韩国社会为何特别热议「婚外情问题」？

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四月刚刚结束，但要归纳韩国演艺圈，在过去一个月闹得最沸沸扬扬的两个字，「不伦」 — 相信是绝无异议，最被广泛讨论的专题。

JTBC 金土剧《夫妻的世界》（부부의 세계）从播出开始，一直广受剧迷热议，收视率亦节节上升。在过去播出的第 12 集，甚至创下最高平均收视率 24.3%，打破了去年同台《Sky Castle》的纪录，成为韩国有线电视台史上最高平均收视的剧集，人气一时无两。而《夫妻的世界》的成功，亦同样再次证明了「不伦类」剧集，依旧大受观众欢迎。

除了《夫妻的世界》，两周前 MBC 综艺节目《帮我找房子吧》（구해줘! 홈즈）亦闹出了两位节目主持，朴娜勑与宋歌人替委托的一对准新人找新房子时，原来那对男女竟然被踢爆是第三者和出轨另一半。最终因为有大量网民群情激愤，电视台最后决定删去涉事男女出演的片段。



每一次舆论报导提起「婚外情」，韩国社会的反应尤其热议，这或许与「不伦」是打破社会禁忌有莫大关系。虽然我们说韩国社会近年越趋开放，西方自由恋爱与家庭价值慢慢找到在韩国萌生的土壤，且自 2015 年起韩国法院亦废除了「通奸罪」，但传统的家庭观念与角色定型，对不少韩国人而言，仍是建立社会规范的核心价值来源。

例如韩国《首尔经济》便曾引述一份 2013 年由美国「Pew 民调研究中心」，就婚外情接受程度的进行的民调，结果发现在韩国，回答「道德上不能容忍不伦行为」的比率高达 81% ，比其他亚洲国家，如中国与日本的都还要高。反之不少西欧国家，如德国与法国，他们当地民众对反对婚外情的比率，只是 60% 与 47% 而已。

因而，每当有剧集以「婚外情」为题时，韩国观众一方面会站在卫道的道德高地上，大骂那些叛离经道，拆散人家美好家庭的第三者；另外，透过剧集，他们亦会把自己的处境代入当中的情节，担心自己亦会如剧中人物一样，被伴侣背叛，因而会大举同情受害人，引起热议。



此外，有韩国研究家庭心理学的教授亦指出，不伦为题的剧集具有让观众冲破现实的制肘，实现无法在现存环境下达成的出轨企图，所以，尤其在韩国特别反对不伦恋的社会氛围下，每当有以婚外情为题的剧集作品时，他们便会以那作为想像，在思想上寻求一时喘息的空间。

当然，如上说，2015 年时韩国宪法法院废除了通奸行为属犯罪，犯罪者可被判入狱两年刑责的旧法规。曾经有言此一事开，便会变相鼓吹了婚外情，但其实除了刑事，在韩国离婚亦会需要面对双方的民事诉讼。而这种离婚诉讼，在韩国而言，仍然保留著离婚是以「有责主义」为原则，即不容许令婚姻关系破裂的一方提出离婚的要求。要直至受害者一方主动提出诉讼，而法院亦会要求出轨者，向对方提供离婚赔偿金，离婚才能成立。

就如韩国导演洪尚秀出轨，跟女演员金敏喜有染后，二人提出的离婚诉讼被法院驳回。另外，韩国 SK 集团会长崔泰源有婚外情，他向妻子，亦即 Nabi 艺术中心馆长卢素英提出离婚时，亦不获法院接纳。直至最近卢素英反过来提起了反诉，要求对方赔偿 3 亿韩圜抚慰金后，二人漫长的离婚程序才刚刚开始。所以，在韩国，离婚不是件容易解决的事情。



反之，在欧洲、美国与日本等国家，他们则是实行称为「破坏主义」的离婚原则，即是一旦家庭破裂，只要没有特殊情况，这些国家就会允许是旦一方，都可以提出离婚请求，是较重视追求个人幸福的自主权与尊重再婚的可能性。韩国走上跟西方国家不同的路，是源於 1965年，当年韩国法院站在离婚时，要保护女性一方离婚后的经济生活补偿，因而决定在离婚案上，选择了「有责主义」。

曾经，在 2015 年，韩国非常接近会从「有责主义」转向「破坏主义」。当时大法院在审理一单离婚案件上，结果判决以一票之差（7 对 6），惊险地维持站在了「有责主义」一边。不过随著近年女性地位提升，个人经济力量亦越见独立，便开始多了声音指，韩国社会也是合适时候，让女性也能自主提出离婚的要求，可以增取个人的幸福，建立「破坏主义」的离婚法。

至於民事赔偿金上，一般经法院审判的案件，如韩国媒体报导所说，大概的精神赔偿金额维持在 1,500 至 2,000 万韩圜左右。而没经法院判决下双方达成协议，当中的金额可以更大，甚至多达上亿韩圜的资金往来。

但无论赔偿金额多与否，韩国整体社会热议讨论离婚责任的氛围，却未有太大转变。至少，就在《夫妻的世界》播出以后，反而有不少网民，曾经走到青瓦台的陈情网上，留言要求韩国政府，重新恢复订立「通奸法」，以保障女性权益。

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报导来源：https://bit.ly/2KWsrg3 / https://bit.ly/2WoId8R / https://bit.ly/2Wwjfom

本文由香港中文大学讲师 Steve Chung 钟乐伟授权刊登

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