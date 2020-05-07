昌原市SMTOWN內部照片公開！施工已完畢，開幕日期懸而未決

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希望這個全新的SMTOWN能夠早日開放啊！

SMTOWN是SM娛樂公司為粉絲專門打造的線下追星空間，第一間開放於首爾江南區COEX旁邊，但是這裡因為合約到期很快就要停止營業。 實際上，SM公司早就開始做準備，從2017年5月開始在慶尚南道昌原市建設了新的SMTOWN空間。



昌原SMTOWN是前任市長時期為打造地區韓流體驗空間而推進的民間事業。 民間事業者「昌原Artium City」先是在昌原市義昌區八龍洞購入市有地、建設起49層公寓和寫字樓，然後用售樓所得蓋起SMTOWN及公營停車場，並無償贈送給公家。



新築的SMTOWN包含地下4層、地上10層，目前已經完工，但在使用申請上出了一些問題，主要的矛盾焦點在於管理運營方案：除了酒店和演出場地外將安排什麼設施、經營什麼專案，目前還未最終決定。這部分應該由SM娛樂、昌原Artium City和昌原市一同協商，但昌原市並沒有著急的意思：「作為全國第一次試行的事業，比起加快速度，更應該先準備好準確細緻的經營方案。 」



事業方「昌原Artium City」今年2月以業務妨礙嫌疑起訴了一名昌原市議員和一名公務員，昌原市則指責事業方違反實施合約，雙方僵持不下，目前看來短期內還無法看到開幕的一天。

現在只能先通過網友分享的內部照片來一窺內部構造，期待早日解決問題、開放運營啊！



（圖源：網路）

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