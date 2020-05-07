昌原市SMTOWN内部照片公开！施工已完毕，开幕日期悬而未决

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希望这个全新的SMTOWN能够早日开放啊！

SMTOWN是SM娱乐公司为粉丝专门打造的线下追星空间，第一间开放於首尔江南区COEX旁边，但是这里因为合约到期很快就要停止营业。 实际上，SM公司早就开始做准备，从2017年5月开始在庆尚南道昌原市建设了新的SMTOWN空间。



昌原SMTOWN是前任市长时期为打造地区韩流体验空间而推进的民间事业。 民间事业者「昌原Artium City」先是在昌原市义昌区八龙洞购入市有地、建设起49层公寓和写字楼，然后用售楼所得盖起SMTOWN及公营停车场，并无偿赠送给公家。



新筑的SMTOWN包含地下4层、地上10层，目前已经完工，但在使用申请上出了一些问题，主要的矛盾焦点在於管理运营方案：除了酒店和演出场地外将安排什么设施、经营什么专案，目前还未最终决定。这部分应该由SM娱乐、昌原Artium City和昌原市一同协商，但昌原市并没有著急的意思：「作为全国第一次试行的事业，比起加快速度，更应该先准备好准确细致的经营方案。 」



事业方「昌原Artium City」今年2月以业务妨碍嫌疑起诉了一名昌原市议员和一名公务员，昌原市则指责事业方违反实施合约，双方僵持不下，目前看来短期内还无法看到开幕的一天。

现在只能先通过网友分享的内部照片来一窥内部构造，期待早日解决问题、开放运营啊！



（图源：网路）

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