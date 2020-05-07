崔宇植賣萌擔任洪瑞珍代言人，釣出朴敘俊、朴炯植的神回覆！

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崔宇植近日代言來自台灣的品牌「洪瑞珍三明治」，廣告與宣傳超級萌，還引來親故朴敘俊與朴炯植留言！？

來自於台灣彰化的「洪瑞珍三明治」，近幾年紅到香港及韓國，在韓國由代理商引進後，人氣高居不下、分店不斷擴張，「洪瑞珍三明治」甚至在韓國被視為「台灣國民美食」。上月底韓國洪瑞珍正式宣布崔宇植成為品牌首位代言人，也是全球首位代言洪瑞珍的藝人！



廣告中強調三明治簡單、甜蜜與鬆軟，用了鮮明的馬卡龍色調，崔宇植每個享受的表情與動作都讓粉絲大讚可愛，紛紛敲碗欲索取海報。



崔宇植在IG上分享這段廣告，宣示主權寫道：「這是洪瑞珍，我是洪瑞珍，洪瑞珍現在是我的了」，此話引來好朋友朴敘俊與朴炯植，接連替崔宇植搞笑改名「崔瑞珍」、「宇瑞珍」。洪瑞珍官方IG也回覆崔宇植「心空…♡」，並要崔宇植儘管包下洪瑞珍：「大家好，從現在起，洪瑞珍就是洪宇植了。」



不論是廣告還是IG上這些互動，讓人不禁被萌到～♡ 崔宇植去年演了享譽國際的電影《寄生上流》，最近也主演電影《狩獵的時間》，未來還有《Wonderland》、《警官之血》電影待上映。

（圖：崔宇植IG@ dntlrdl、洪瑞珍韓國官網）

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