曹世鎬變肌肉男！3個月成功減重12kg，驚現「太平洋肩膀」

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原來曹世鎬也是潛力股，增肌減脂之後下頜線都清晰了！

本月2日播出的tvN《ON&OFF》里公開了曹世鎬健身前後的對比。 曹世鎬說：「每周最經常去的地方就是健身房，一周里會去五六次，每次運動兩個小時。 」

曹世鎬的教練對他讚賞有加：「（曹世鎬）開始運動的初衷是健康地進行30代最後一次減肥，現在身體逐漸變強壯，似乎也感覺到了樂趣。 原本目標是今年內減到75kg，短短3個月就達到了。 」

3個月前的曹世鎬體重85.2kg、體脂肪30.9kg，屬於「肥胖」範圍;而現在體重已經減到74.5kg，體脂肪13.9kg，成為標準體重。

看看這前後對比，上半身倒三角的健美身姿已經清楚地顯現出來，手臂也非常有型：





嘉賓問他有沒有反彈，曹世鎬詼諧道：「目前還維持得很好。 以前穿衣服都感覺好緊繃，現在瘦下來才終於合身了。 」連下頜線都變清晰了：



曹世鎬從一開始完全做不到引體向上，到現在可以一口氣做十次，讓教練都感慨進步非常多：



網友看到之後紛紛驚呼：「意志力真的好強」、「真的瘦了好多，變好帥哦！」



（圖源：《ON&OFF》）

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