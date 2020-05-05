趙權＆BTOB徐恩光出演MBC最新綜藝《訂購大海喲》，本月內播出！

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有趙權和BTOB隊長徐恩光的節目，不可能不好看啊！

昨日據韓媒報導，趙權和徐恩光近日為MBC evry1最新綜藝節目《訂購大海哟（不對佼曾任BarRy）》（暫譯）擔任嘉賓，在慶尚南道統營市和巨濟島一帶進行了節目錄製。

《訂購大海哟》節目中，喜愛大海的演員朱相昱、趙在允、楊慶元和劉秀彬變身為漁夫，為客人親自捕撈天然食材。 之前有報導稱第一期嘉賓是音出演TV Chosun《Mr Trot》而人氣攀升的盧志勳、楊志元（音）、羅泰柱，趙權和徐恩光將擔任節目第二組嘉賓。



趙權2018年8月6日入伍、今年3月24日退伍，近日出演了JTBC節目《認識的哥哥》和KBS Joy節目《什麼都能問》，繼續展現著出 眾的綜藝感；徐恩光則是2018年8月21日入伍服役、今年4月7日退伍，不久前通過Youtube進行了12小時直播，與粉絲進行多種交流。



同時，趙權和徐恩光都是CUBE娛樂的藝人，兩人的互動也讓人十分期待！

《訂購大海哟》從5月4日開始每週一晚8:30分播出，趙權和徐恩光出演的部份也將在本月與觀眾見面啦！

（圖源：MBC，趙權FB，徐恩光IG）

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