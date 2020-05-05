曹世镐变肌肉男！3个月成功减重12kg，惊现「太平洋肩膀」

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原来曹世镐也是潜力股，增肌减脂之后下颌线都清晰了！

本月2日播出的tvN《ON&OFF》里公开了曹世镐健身前后的对比。 曹世镐说：「每周最经常去的地方就是健身房，一周里会去五六次，每次运动两个小时。 」

曹世镐的教练对他赞赏有加：「（曹世镐）开始运动的初衷是健康地进行30代最后一次减肥，现在身体逐渐变强壮，似乎也感觉到了乐趣。 原本目标是今年内减到75kg，短短3个月就达到了。 」

3个月前的曹世镐体重85.2kg、体脂肪30.9kg，属於「肥胖」范围;而现在体重已经减到74.5kg，体脂肪13.9kg，成为标准体重。

看看这前后对比，上半身倒三角的健美身姿已经清楚地显现出来，手臂也非常有型：





嘉宾问他有没有反弹，曹世镐诙谐道：「目前还维持得很好。 以前穿衣服都感觉好紧绷，现在瘦下来才终於合身了。 」连下颌线都变清晰了：



曹世镐从一开始完全做不到引体向上，到现在可以一口气做十次，让教练都感慨进步非常多：



网友看到之后纷纷惊呼：「意志力真的好强」、「真的瘦了好多，变好帅哦！」



（图源：《ON&OFF》）

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