JTBC再度改編BBC影集，金賢珠x池珍熙有望第三度合作！

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繼《夫妻的世界》，JTBC新劇《Undercover》再次改編BBC影集，而且又是夫妻間互相猜疑的故事！

英國BBC同名原作《Undercover》（另譯：臥底醜聞）改編自真人真事，講述英國史上最高位的黑人女性檢察官，發現了丈夫長久以來的謊言，面對家庭以及職業，她決心揭開這場政治陰謀。JTBC目前熱播中的《夫妻的世界》也是來自於BBC，改編影集《Doctor Foster》。《Undercover》與《夫妻的世界》題材也很相似，都是以夫妻間互相猜疑作為主軸。



《Undercover》女主角「崔妍秀」人選目前鎖定金賢珠，金賢珠經紀公司YNK娛樂表示正在考慮中。崔妍秀為富有正義使命的人權律師，替弱勢奔波、不在乎生活享樂，金賢珠如接演，將是繼去年《Watcher》（監視者）再次演出律師。



另外有消息指出男主角可能由池珍熙演出，將飾演崔妍秀的丈夫「韓在賢」一角。韓在賢為故事的謎團主角，與崔妍秀的婚姻背後埋著巨大謊言，這個人物設定不禁讓人想起池珍熙2018年的作品《Misty》（迷霧）。



若男女主角確定為金賢珠與池珍熙，會是兩人繼《百萬新娘》、《我有愛人了》第三度搭檔。



確定的是，《Undercover》將由《又，吳海英》、《愛上變身情人》宋賢旭導演執導。

（圖：YNK娛樂、Ikkle娛樂、BBC、SBS）

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