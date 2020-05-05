赵权＆BTOB徐恩光出演MBC最新综艺《订购大海哟》，本月内播出！

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有赵权和BTOB队长徐恩光的节目，不可能不好看啊！

昨日据韩媒报导，赵权和徐恩光近日为MBC evry1最新综艺节目《订购大海哟（不对佼曾任BarRy）》（暂译）担任嘉宾，在庆尚南道统营市和巨济岛一带进行了节目录制。

《订购大海哟》节目中，喜爱大海的演员朱相昱、赵在允、杨庆元和刘秀彬变身为渔夫，为客人亲自捕捞天然食材。 之前有报导称第一期嘉宾是音出演TV Chosun《Mr Trot》而人气攀升的卢志勋、杨志元（音）、罗泰柱，赵权和徐恩光将担任节目第二组嘉宾。



赵权2018年8月6日入伍、今年3月24日退伍，近日出演了JTBC节目《认识的哥哥》和KBS Joy节目《什么都能问》，继续展现著出 众的综艺感；徐恩光则是2018年8月21日入伍服役、今年4月7日退伍，不久前通过Youtube进行了12小时直播，与粉丝进行多种交流。



同时，赵权和徐恩光都是CUBE娱乐的艺人，两人的互动也让人十分期待！

《订购大海哟》从5月4日开始每周一晚8:30分播出，赵权和徐恩光出演的部份也将在本月与观众见面啦！

（图源：MBC，赵权FB，徐恩光IG）

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